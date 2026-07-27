Веласкес преди реванша в Румъния: Дано "Левски" дълго играе по 2 мача на седмица!

Старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес, заяви че неговият тим не бива да се подлъгва и подвежда от преднината в първия мач срещу румънския шампион „Университатя" (Крайова). Тя е 1:0.

Испанският специалист говори на пресконференцията преди реванша от 2-ия предварителен кръг за влизане в Шампионската лига.

Наставникът на шампионите коментира липсата на „сини" фенове в Крайова заради наказание: „Получих тази информация, че сме наказани. За съжаление, това са правилата. За съжаление, защото нашата публика прави разликата. Но съм сигурен, че ще следят какво се случва и ще бъдат до нас, ще предадат тяхната положителна енергия. Ще направим всичко необходимо да сме най-добрата си версия и да спечелим този мач".

„Не трябва да се подвеждаме, че сме спечелили първия мач. Не трябва да ни подлъгва. Срещу нас е добър отбор, не трябва да ни подвежда и резултатът от техния мач през уикенда. Чака ни изключително труден и здрав мач. Но въпреки всичко и казаното дотук, ние сме на 100% уверени в нашите сили и възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас в този мач и как да го изиграем. Атмосферата е много добре, колективът също, отиваме за добър мач", обяви Веласкес.

„На базата на това, с което разполагаме, винаги избираме оптималния състав, с който да излезем. Когато се подготвяме за даден мач, ние, като спортно-технически щаб, решаваме за стартовия състав. Трудно ми е да мисля какво следва за следващата среща. Моят фокус е изцяло върху мача, който трябва да изиграем сега. Анализираме предишния и това, което ще правим сега. Разбира се, преди мача с „Локомотив" (София) взехме предвид натоварването от предишния мач с „Университатя" (Крайова), но всичко беше към мача с "Локомотив" тогава", каза още испанският специалист.

Той бе категоричен и относно двата мача на седмица, които играят шампионите: „Това е вечният въпрос. Дано този цикъл продължи дълго. Сега сме фокусирани върху следващия мач. Благодарение на добре свършената работа през миналия сезон, сега имаме шанс да играем в тази фаза на Шампионска лига. А и заради отличната работа на играчите в първия кръг, успяхме да го преминем.

Отново благодарение на момчетата все още сме с желание и живи в турнира, както и с реални възможности да продължим. Ако нонстоп си повтаряш, че ще се измориш, накрая наистина ще се измориш. Трябва да сме фокусирани към дадения момент. Какво ще се случи... не знам.

Много съм доволен от моите играчи, оставят сърцата си на терена във всеки мач. Показваме, че сме конкурентни. Оттук насетне - ден за ден и мач за мач".

Веласкес завърши пресконференцията с отговор на въпроса дали „Университатя" Крайова е различен отбор на своя стадион: „Не считам, че има голяма разлика. Както казах и преди мача на нашия стадион - добре организирани, с ясни идеи в играта, добър отбор. Идентичността им се показва навън и вкъщи. Разбира се, както за нас е добавена стойност да играем на нашия стадион, така ще е и за тях на техния. Както отбелязах и на една от предните пресконференции, няма да е първият път, в който преодоляваме кръг след мач като гости. Показахме го срещу „Сабах", „Апоел" (Беер Шева), малко не ни достигна и срещу „Брага", там мачът беше в различен контекст. Вярваме, че е възможно и сега, знаем, че ще е труден мач. Трябва да го изиграем смело, с воля и характер. По никакъв начин страх, скромни, разбира се, както винаги. Ако не сме скромни, ще получим звучен шамар. Определено трябва да сме с характер, отборът показва ниво".