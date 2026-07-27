В Разград се завърна футболистът, благодарение на когото Първа лига записа гол на световното

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Футболистът, благодарение на когото Първа лига записа гол на световното първенство - Дерой Дуарте, се завърна в “Лудогорец”.

Халфът на Кабо Верде се разписа срещу все още действащия първенец на планетата Аржентина в 1/16-финалите (Меси и компания биха 3:2 след продължения, а Дуарте вкара за 1:1 в редовното време).

“Много се радвам, че отново се върнах тук. За мене беше чест да представям “Лудогорец” на световното първенство. Мисля, че показахме много сърце и представихме подобаващо Кабо Верде пред целия свят. Очаквам с нетърпение един нов страхотен сезон, в който отново да спечелим купи”, заяви Дуарте.