https://www.24chasa.bg/sport/article/23293151 www.24chasa.bg Инфантино към критиците: Медитирайте, молете се или гледайте мач 616 Сподели в Facebook Twitter Viber Повече социални мрежи LinkedIn E-mail Сподели в Facebook Twitter Viber LinkedIn E-mail Президентът на ФИФА Джани Инфантино "24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп Запиши се Президентът на ФИФА Джани Инфантино призова критиците "да медитират, да се молят или да гледат футболен мач", вместо да разпространяват омраза и лъжливи слухове за неговото ръководство, управляващия орган и Световното първенство. В поредица от 15 снимки, публикувани в личния му профил в инстаграм и препубликувани пред осемте милиона последователи на ФИФА, Инфантино се обърна към „тези, които се крият зад "писалките" и хартията си, зад екраните си", за да потвърди убеждението си, че докато те са „заети да засяват семена на омраза", ФИФА организира най-великото събитие на Земята". View this post on Instagram Shared post on Time Instagram embed

Той посочи още, че Световното първенство „прославя човечеството в най-добрата му светлина. Турнирът през 2026 г. се отличава със 100% безопасност и сигурност, само радост и щастие", коментира президентът на ФИФА.

Инфантино омаловажи няколко от най-широко коментираните спорове около турнира и приветства участието на Иран, който се включи в Световното първенство въпреки продължаващия конфликт със страната домакин - Съединените щати, като успех.

Той заяви, че ФИФА е работила неуморно, за да обедини две държави, които са във война, като иранският отбор е влязъл в страната без инциденти или конфликти.

Коментарите му са в ярък контраст с тези на главния треньор на Иран Амир Галеноеи, който смята, че неговият отбор е бил най-потиснатият на Световното първенство.

Иран се сблъска със забавяния при издаването на визи. На основни членове от техническия им щаб беше отказан достъп до САЩ, а на фенове бяха отнети билети. Освен това Иран беше принуден да премести тренировъчната си база от Тусон, Аризона, в Тихуана, Мексико, заради много логистични проблеми в периода преди турнира.

По-късно отборът се сблъска и с ограничения на придвижването си при пътуванията между тренировъчната база и мачовете от груповата фаза в Лос Анджелис и Сиатъл.

Подобни проблеми не бяха характерни само за Иран. Фенове от Хаити, Сенегал и Кот д'Ивоар бяха засегнати от забраните за пътуване, наложени от администрацията на Тръмп, а на сомалийския съдия Омар Артан беше отказан достъп до Съединените щати, въпреки че притежаваше дипломатически паспорт и еднократна виза за САЩ. Това се случи заради „връзката му с лица, заподозрени в принадлежност към терористични организации".

„Вие споменахте малкото хора, на които са били отказани визи и пренебрегнахте милионите, на които са били одобрени, от всички краища на света. Защото футболът обединява света и това беше впечатляващо демонстрирано това лято", казва още в публикацията си Инфантино.

Подчертавайки безопасността на турнира, Инфантино подчертава, че е имало „нула инциденти, нула насилие, само радост, емоции, щастие, единство и сплотеност".

Въпреки това, ФИФА разследва действията на Аржентина, след като играчи и членове на треньорския щаб се забъркаха в спречквания с испанските играчи след загубата на финала на Световното първенство. Организацията разследва и твърдения за расистки обиди по адрес на американския инфлуенсър IShowSpeed в социалните мрежи, а на няколко мача бяха арестувани фенове, включително след полуфинала на Англия срещу Аржентина в Атланта.

Служители на Имиграционната и митническата служба на САЩ (ICE) също присъстваха на стадионите по време на Световното първенство, което предизвика противоречия, пише Би Би Си Sport.

Инфантино коментира и критиките относно нивото на съдийството по време на турнира, по-специално опасенията за политическа намеса, след като нападателят на САЩ Фоларин Балогун бе допуснат до мача от осминафиналите, след като наказанието му за един мач бе отложено от ФИФА след намесата на американския президент Доналд Тръмп.

Сред останалите 191 червени картона, показани на световното, само още един играч е избегнал наказание.

УЕФА заяви, че решението е преминало червената линия, като го окачестви като безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано. Норвежката футболна федерация обмисля да подаде официална жалба до етичната комисия на ФИФА.

Инфантино обаче изтъкна, че подобни решения не са необичайни. Били рутинни и широко приети в някои от най-големите лиги по света.

"Любопитно е, че именно страните, които прилагат тези практики, са тези, които отправят критики", посочи той.

Международният олимпийски комитет заяви, че няма да разследва Инфантино за евентуални нарушения на политическата неутралност, като посочи, че жалбата, подадена от правозащитната организация FairSquare, не попада в юрисдикцията на неговата етична комисия.

Съветът на президента на ФИФА към опонентите му е "да проявят малко любов и уважение към турнира, в който хората се събраха като семейства, като фенове, като едно цяло".

„Към всички, които пропуснаха нашата прекрасна игра, емоциите, празненствата, смеха, сълзите, разочарованието и радостта. Към всички вас, които пропуснахте да видите как деца, бебета, баби и дядовци и родители се събират заедно заради красивата игра... съжалявам, че бяхте толкова обзети от омраза и критика, че пропуснахте всичко това. Докато те празнуваха, вие бяхте заети да засявате семена на омраза. Нашият свят се нуждае от любов, а не от омраза. От толерантност, а не от разделение. От празнуване, а не от скръб", казва още Инфантино.

„Към онези, които харчат времето и енергията си, за да ни мразят – моля, отделете момент, за да размислите, да медитирате, да се помолите или да гледате футболен мач и наистина да наблюдавате лицата, очите, емоциите. Защото само нашата прекрасна игра може да предложи такова необикновено шоу – шоу, в което всички стават едно и се свързват отново като хора. Като президент на ФИФА съм невероятно горд, че съм допринесъл, макар и малко, за това шоу. Това е страхотно чувство", заключава той.