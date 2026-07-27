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"Лудогорец" измести "Левски" от върха в I лига след 2:0 в Русе

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"Лудогорец" измести "Левски" от върха във временното класиране след победа с 2:0 в Русе над "Дунав".

Разградчани и шампионите са с пълен актив  по 6 точки. Головата разлика на "орлите" обаче е с едно попадение по-добра.

В двубоя от II кръг Бърнард Текпетей откри за гостите в 14-ата минута, а само две след почивката Руан Круз отбеляза за крайното 2:0.

Завърналият се след 6 г. в елита "Дунав" остана последен без точка.

За "Лудогорец" предстои много труден реванш срещу "Апоел" (Тел Авив" от втория квалификационен кръг за Лигата на конференциите в четвъртък от 21,00 часа в Разград. Израелският тим на национала Андриан Краев има аванс 1:0 от първата среща.

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