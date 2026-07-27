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https://www.24chasa.bg/sport/article/23294140 www.24chasa.bg

"Университатя" анулира билетите и връща парите на "сините" фенове с пропуски за домакински сектори в Крайова

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Снимка: Георги Палейков

„Левски" обяви преди малко, че в офисите на клуба е получено официално писмо от съперника във втория квалификационен кръг на Шампионска лига „Университатя" (Крайова).

В него домакините на срещата информират, че билетите, закупени от български фенове за секторите на домакините за мача реванш в сряда ще бъдат анулирани.
Всички пари ще бъдат възстановени, като домакините поемат ангажимент да се свържат с всеки един привърженик по електронен имейл и да разяснят процедурата по връщане на сумата.

Както е известно, на „Левски" е наложена санкция със забрана за продажба на билети за гостуващия сектор заради агресивност на "сини" фенове при визитата на "Борац" (Баня Лука) в Босна и Херцеговина в първия кръг на квалификациите.

Освен това, клубът остава с условно наказание и всяко следващо провинение би довело до сериозни наказания - лишаване на отбора от подкрепа в следващите гостувания в Европа.

Снимка: Георги Палейков

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