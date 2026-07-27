В Мексико: Братко Григор, ти вече си един от нас

В Мексико обичат Григор Димитров и намериха оригинален начин да го покажат.

“Братко Григор, ти вече си един от нас”, написа един от местните сайтове по повод участието на бившия №3 в света на турнира на твърди кортове в Лос Кабос.

Интерес към Григор има по цял свят, но мексиканците се държат така и заради приятелката на най-добрия български тенисист. Гадже на Димитров е актрисата и модел Ейса Гонсалес. Мексиканската звезда не пропусна възможността да е заедно със своя човек в Лос Кабос. Нещо повече - тя присъства на една от тренировките на Димитров, като дори си попя край корта, а местните медии не пропуснаха да отбележат, че с присъствието на Ейса и Григор любовта се усеща във въздуха. А иначе пеенето не е проблем за Гонсалес, защото в кариерата си тя има издадени албуми.

В Лос Кабос Димитров се включи и в специално парти, на което всички трябваше да са облечени с нещо бяло.

В първия кръг на турнира нашият тенисист ще играе с Мойс Куаме. 17-годишният френски талант с произход от Камерун и Кот д'Ивоар стигна трети кръг на “Ролан Гарос” и стана най-младият с подобно постижение в турнир от “Големият шлем” след легендарния испанец Рафаел Надал на “Уимбълдън” през 2003 г.

Интересно е, че последният мач на Куаме при юношите бе на “Ролан Гарос” през миналия сезон, когато в първия кръг загуби от бъдещия шампион на “Уимбълдън” и US Open Иван Иванов, който впоследствие стана №1 в света до 18 г. и бе обявен за световен шампион от международната федерация.