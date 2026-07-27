Никола Цолов: За мен няма дума провал

Няма такова нещо като провал, всичко е въпрос на максимално усилие, за да провериш къде са личните ти граници. Въпреки недостатъчно добрите резултати през този уикенд това бяха дни, в които успях да науча много и така да трупам опит, за да се развива кариерата ми. Щастлив съм, че това се случи точно в този момент и ще мога да се върна още по-силен и по-комплексен като пилот отпреди. Все още съм начело в класирането за шампионата с аванс от 20 точки. Благодаря на всички за подкрепата на пистата и край трасето. Време е за почивка и презареждане.

Това написа в социалните мрежи Никола Цолов. Българският пилот на “Кампос рейсинг” във Формула 2 катастрофира в спринта и бе наказан, но завърши 7-и в основното състезание за Гран при на Унгария и взе точки. Сезонът ще бъде подновен през уикенда 4-6 септември на легендарната италианска писта “Монца”.

