Руснаци доведоха до разпад в италианския футбол

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Руска букмейкърска къща доведе до разпад в италианския футбол.

Легендата Паоло Малдини подаде оставка като спортен директор на националния отбор само с 2 седмици след назначаването си, съобщи журналистът Джанлука Ди Марцио. Заедно с бившия защитник си тръгна и неговият съветник Леонардо.

Причината за оставката му е несъгласие с ръководството на Италианската футболна федерация (FIGC) относно назначаването на нов селекционер.

Първоначалният избор на Малдини беше Андреа Пирло, но FIGC отказа да подпише с бившия халф заради участието му в реклама на руски букмейкър.

След това Малдини предложи Тиаго Мота, но федерацията предпочита Антонио Конте или Роберто Манчини за старши треньор.

Очаква се бившият национален защитник Джорджо Киелини да стане новият спортен директор на италианския национален отбор.