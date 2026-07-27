Абонданца обяви разширен състав на България за европейското

Женският национален отбор по волейбол ще изиграе две контроли срещу Нидерландия преди европейското първенство в Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция (държавният ни отбор е в трупа B заедно със Сърбия, Чехия (домакин), Украйна, Австрия и Гърция).
Треньорът Марчело Абонданца готви тима в София, а от 2 август заминава за Самоков. Лагерът там ще продължи до 14-и, когато българките заминават за Нидерландия. Приятелските мачове са в следващите два дни.
Абонданца определи група от 18 състезателки, които са на подготовка.
Разпределители:
Маргарита Гунчева; Лора Славчева; Димана Иванова
Диагонали:
Микаела Стоянова; Ива Дудова; Моника Кръстева
Централни блокировачи:
Елена Коларова; Боряна Ангелова; Дарина Нанева; Мария Кривошийска; Кая Николова
Посрещачи:
Александра Китипова; Габриела Жекова; Александра Миланова; Цветелина Илиева; Емилета Рачева
Либеро:
Жана Тодорова; Мила Пашкулева