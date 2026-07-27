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https://www.24chasa.bg/sport/article/23294346 www.24chasa.bg

Абонданца обяви разширен състав на България за европейското

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Женският национален отбор по волейбол ще изиграе две контроли срещу Нидерландия преди европейското първенство в Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция (държавният ни отбор е в трупа B заедно със Сърбия, Чехия (домакин), Украйна, Австрия и Гърция).

Треньорът Марчело Абонданца готви тима в София, а от 2 август заминава за Самоков. Лагерът там ще продължи до 14-и, когато българките заминават за Нидерландия. Приятелските мачове са в следващите два дни.

Абонданца определи група от 18 състезателки, които са на подготовка.

Разпределители:

Маргарита Гунчева; Лора Славчева; Димана Иванова

Диагонали:

Микаела Стоянова; Ива Дудова; Моника Кръстева

Централни блокировачи:

Елена Коларова; Боряна Ангелова; Дарина Нанева; Мария Кривошийска; Кая Николова

Посрещачи:

Александра Китипова; Габриела Жекова; Александра Миланова; Цветелина Илиева; Емилета Рачева

Либеро:

Жана Тодорова; Мила Пашкулева

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