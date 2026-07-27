Нидерландец отново наказа абоната си "Ботев" (Пд), вкара два за 3:2 за ЦСКА

Нидерландският нападател Жоел Цварц отново наказа два пъти абонатите си от "Ботев" (Пловдив) и донесе успеха на ЦСКА с 3:2. Така от 10 гола в българското първенство той има 6 срещу този съперник.

Началото бе изцяло за пловдивчани, като единствено гредата и Фьодор Лапоухов успяха да оставят резултата 0:0. Но в 39-ата минута вратарят сгреши и боксира топката в краката на Карлос Алгара, който оставен съвсем сам на дузпата откри. 3 минути по-късно обаче Жоел Цварц си направи двойно със защитник на пловдивчани и нападателят изравни. Жоел Цварц отново подкара абонатите си от "Ботев" (Пд).

Христо Янев пусна отново експериментален състав, като успя да издържи на изявите на Уору на десния фланг на защитата до 30-ата минута и го смени с Пастор. На полувремето започна да пуска уж титулярите, но се стигна само до хаотичен натиск и епичен пропуск на Лео Перейра. Изпълняваха се еднотипно корнери, като никой не дръзна да направи нещо различно освен центриране. Питас се плези от кеф слез голаси във вратата на "канарчетата"

Така се стигна до последната минута на редовното време, когато Стефано Сенси изведе по вълшебен начин Йоанис Питас по левия фланг и кипърецът я прати на крака на Цварц за 2:1. Малко след това вратарят Фьодор Лапоухов пък изрита силно топката към Питас, който с хубав удар направи 3:1.

Но всичко не бе приключило. Лапоухов отново показа, че не може да боксира добре и или той прати топката в собствената си врата, или пък Асен Чандъров отбеляза за 2:3.

Новият спортен директор Валентин Илиев не седна на трибуните, а бе плътно до пейката на ЦСКА.