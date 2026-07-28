Треньорка предупреди, че басейн в национална база е пред закриване

Има опасност басейнът в националната база “Спортпалас” да бъде закрит.

За това предупреди националната треньорка по артистично плуване Юлия Чубурова преди европейското в Париж.

“Завърнахме се от “Спортпалас”, където проведохме кратък подготвителен лагер. Благодаря за отличните условия, които ни бяха предоставени. Искам да подчертая, че това поколение, което имаме, е изключително талантливо, и се надявам на много добри резултати. Искрено се надявам това да не е истина (евентуалното закриване), тъй като този басейн е много важен за подготовката не само на артистичното плуване, но и на всички плувни спортове”, коментира бившата ни звезда в този спорт.