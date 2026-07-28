Кървава битка в скока на дължина на европейското в Бирмингам с участието на Саръбоюков

Битката за медалите на европейското първенство по лека атлетика в скока на дължина ще е наистина кървава. Броени дни преди квалификацията, която е на 9 август от 13,30 часа българско време, резултатите впечатляват.

На първенството на Гърция възпитаникът на Георги Помашки Малтиадис Тентоглу два пъти записа 8,66 метра, което е най-добро постижение в света за сезона и само на 20 сантиметра от рекорда на континента на Роберт Емиян (СССР) от далечната 1987 година.

Европейската ранглиста за тази година показва, че цели 31 състезатели на континента са минали границата на 8-те метра, която доскоро гарантираше поне финал.

Сега положението обаче е съвсем друго. Втори след Малтиадис е десетобоецът Симон Ехамер от Швейцария с 8,51 метра. Той се отказа от коронната си дисциплина, за да участва само в скока на дължина на европейското.

Трети, на 2 сантиметра от швейцареца, е атлет №1 на България Божидар Саръбоюков. Заради невероятната конкуренция и той ще се откаже от скока на височина на европейското, въпреки че е 12-и в ранглистата на тази дисциплина. На републиканското първенство той взе титлата със скромните 2,15 метра и с треньора му са преценили, че не си заслужава допълнителното натоварване.

Квалификацията в скока на височина е ден след тази в скока на дължина, а във вечерната сесия е финалът в коронната за Саръбоюков дисциплина. По принцип на първенството ни в зала Божидар прибра цели три златни медала, като триумфира и в тройния скок.

След Божидар на три сантиметра е Жерсон Балде от Португалия, който тази година спечели световната титла в зала на първенството в Торун (Полша).

И пети в ранглистата е Матия Фурлани (Италия) с 8,43 метра. Наборът на Божидар вече има две световни титли (1 на открито и 1 в зала), както и бронзов медал от олимпиадата в Париж. Той изкара една контузия този сезон, но вече се завърна в сектора.

Или на европейското ще има петима, които са минали границата на 8,40 метра, което предвещава невероятна битка.

Както е известно, освен Божидар имаме още само няколко квоти за европейското - на Тихомир Иванов в скока на височина, на Христо Илиев в спринта на 100 метра и на двете ни представителки в тройния скок Габриела Петрова и Александра Начева.

При пренареждането на ранглистата място на европейското може да намери и Милица Мирчева в маратона. Всичко зависи какви заявки ще бъдат подадени от останалите държави.