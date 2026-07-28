Тръмп повлиял и на залозите с намесата си за картона на Балогун

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Намесата на американския президент Доналд Тръмп за отмяната на червения картон на Флориан Балогун съмнително е повлияла и на пазара за залози. Това отчете Групата от Копенхаген, която работи в кооперация със Съвета на Европа за предотвратяване на черното тото.

Въпреки че етичната комисия на ФИФА отчете, че не е имало съмнения в нито един от 104-те мача на световното, Групата от Копенхаген отчита седем такива случая, за които е издала “жълто предупреждение”.

Първият инцидент е с червения картон на Темба Зване на мача на откриването с Мексико. Той удари съперник по врата, докато той се опитваше да пробие към вратата на отбора му.

Друг инцидент е свързан с факта, че Polymarket регистрира

4,8 милиона долара залози за това, че Испания няма да победи

Кабо Верде Шансовете на бъдещите световни шампиони преди началото на мача бяха 91%, но пълният аутсайдер и вратарят Возиня стигнаха до нулево равенство.

Следващият инцидент е невероятно дългото преглеждане от ВАР, след което бе отменен гол на Феран Торес срещу Саудитска Арабия. То продължи цели 3,5 минути, което е крайно съмнително при съвременните технологии, които бяха използвани на световното.

Polymarket още на 2 юли открива залог дали ще може нападателят на САЩ Фоларин Балогун да играе в 1/8-финала с Белгия. Това става само няколко часа след като получава червен картон в двубоя с Босна и Херцеговина. Три дни по-късно наказанието на Балогун бе отменено след намесата на Доналд Тръмп.

Подобно нещо е крайно съмнително, особено когато е замесен Тръмп. Американският президент отдавна е разследван за манипулации на пазара.

За никой друг играч от 14-те с червени картони на първенството не е откриван залог.

Нито едно от техните наказания също така не е отменяно.

Групата от Копенхаген е отправила и писмено запитване до ФИФА по случая с отменения картон на Балогун.

Имало ли е черно тото?

Екипът на ФИФА по интегритета отчете, че няма съмнителни мачове. Но след излизането на доклада на Групата от Копенхаген бързо се покри.

“Всичко е резултат от общото усилие на огромен брой независими експертни групи. Докладите за следене на залозите и друга релевантна информация се предоставят на екипа по интегритет. Както и други възможни източници. Всичко това се обобщава. И в крайна сметка е отчетено, че няма съмнителни движения на залози или други индикации за манипулация на резултати”, се казва в съобщението на ФИФА.

Групата от Копенхаген и Съветът на Европа са част от екипа по интегритета на ФИФА. Въпреки разнопосочните изводи от групата отбелязват, че “жълти предупреждения” не означават задължително манипулация на мачове.

“Те се издават при необясними флуктоации на коефициенти, слухове в социалните мрежи или друга информация”, отбелязват от групата.

Тя използва още “оранжево предупреждение” и “червено предупреждание”, като последното е директно обвинение в черно тото.

Рекорди на пазара

Залозите по време на световното са достигнали до нови върхове според Групата от Копенхаген. Пазарът е бил за около 240 милиарда долара, или двойно от предното световно в Катар.

Пазарът за предвиждания също е привлякъл огромен интерес, включително 50 милиарда долара само за първия месец от първенството през юни. За първи път е правен мониторинг и на това.

“Пазарът за предвиждания повдига невероятни проблеми. Те разрешават залози на огромно количество състезания и използват методи за плащане, които са трудно проследими.

При нормалните букмейкъри всичко е редовно и може да се проверява постоянно”, отбелязват от Групата от Копенхаген.

