УЕФА загуби двама рефери от елита

УЕФА загуби двама рефери от своята най-висша категория “елит”, което ще затрудни работата в Шампионската лига този сезон. Това стана ясно, след като и словенецът Славко Винчич обяви край на кариерата си. Веднага след световното и англичанинът Антъни Тейлър обяви, че повече няма да свири.

Винчич свири финала на световното първенство, като изгони с два жълти картона Енцо Фернандес от Аржентина. Той има ръководени три финала на Лига Европа и един от Шампионската лига.

Реално Винчич има навършени 46 години, което е предел за международен рефер, но можеше да свири мачове до Нова година.

Липсата на двама от елитната група наистина е сериозен проблем, защото точно от нея се назначават реферите за елиминационната фаза на евротурнирите. Това означава, че на полусезона от УЕФА ще промотират минимум толкова от първа група.

Шансовете на Радослав Гидженов и Георги Кабаков за промоция обаче са прекалено малки. Кабаков вече е на възраст, която се смята за прекалено голяма, за да влезеш в елитната категория. Гидженов стартира доста добре, но след това записа няколко разочароващи мача.

България не е имала съдия в категория “елит” от времето, когато на терена бе Атанас Узунов, настоящият председател на общинския съвет в Пловдив и кум на Христо Стоичков.

Марк Бата успя навремето да промотира Кабаков, но след като бе освободен от БФС, всичко отиде на вятъра.

