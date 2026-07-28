Избраха гол №1 на световното

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Зашеметяващото попадение на Сидни Лопес Кабрал бе официално избрано от ФИФА за гол №1 на световното след бляскавия му дебют с екипа на Кабо Верде.

В инфарктния 1/16-финален сблъсък срещу действащия все още световен шампион Аржентина левият защитник (23 г.) сътвори истинска футболна магия.

В 102-ата минута на продълженията Кабрал финтира Алексис МакАлистър и с фалцов, неспасяем изстрел с десния крак прати топката директно в горния ъгъл на Емилиано Мартинес за 2:2 (Аржентина би 3:2).

Впоследствие милиони фенове от целия свят го избраха за най-красивия момент сред всички 308 гола на турнира.