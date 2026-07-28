“Левски” може да уволни треньора на “Университатя”, “сините” вече били спечелили един дуел с румънците

С елиминиране на “Университатя” (Крайова) във втория квалификационен кръг за Шампионската лига “Левски” ще донесе големи проблеми за румънския клуб. Реваншът е утре от 20,30 ч в северната ни съседка, а “сините” имат аванс от 1:0.

Според комшийското издание ProSport за собственика на Крайова Михай Ротару отпадане още в тази фаза би било истинска спортно-техническа и финансова катастрофа. Инвестициите в лятната селекция на “Университатя” бяха мащабни.

При неуспех срещу българския първенец оставката на треньора Филипе Коелю най-вероятно ще бъде поискана от феновете още същата вечер. Решението му да запази почти всичките си титуляри и да пусне резервен състав срещу “Динамо” (Букурещ) (гостуването бе загубено с 1:5) бе подложено на унищожителни критики. Медиите в Букурещ определят този ход като “хазарт с твърде висок залог”, който не само че не гарантира успех срещу “Левски”, но е сринал самочувствието и атмосферата в съблекалнята.

“Най-важното е, че все още сме в играта и можем да се класираме. “Левски” е изключително опасен отбор при статичните положения, но у дома имаме своите шансове”, отвърна Коелю.

Именно статичните положения се смятат за най-силното оръжие на “Левски” в Румъния. Припомняйки гола на Кристиан Димитров още в 8-ата минута на първия мач, анализаторите предупреждават, че физическото превъзходство и заучените положения на “Левски” са най-голямата заплаха за вратата на Лауренциу Попеску.

В същото време Gazeta Sporturilor смята, че “Университатя” вече е загубил една битка срещу “Левски” това лято. Румънският клуб е преговарял интензивно за бразилския флангови нападател Рейналдо с португалския “Санта Клара”. Докато от Крайова умували над исканата сума, от “Левски са реагирали за 24 часа. Извадили са 1,5 млн. евро и са го отмъкнали под носа на “Университатя”.

“Не трябва да се подвеждаме по това, че сме спечелили първия мач. Срещу нас е добър отбор. Чака ни изключително труден и здрав мач. Трябва да разберем какво се изисква от нас в този и как да го направим. Атмосферата е много добра, колективът също, отиваме за добър мач. На базата на това, което разполагаме, винаги избираме оптималния състав. Сега сме фокусирани върху следващия мач. Ако нонстоп си повтаряш, че ще се измориш, накрая наистина ще се измориш”, коментира треньорът на “сините” Хулио Веласкес.

При преодоляване на “Университатя” тимът му ще срещне победителя от дуела “Омония” - “Кайрат” в третия кръг (1:0 за кипърците в първия мач, реваншът е в Казахстан). Ако отпадне, “Левски” отива в III квалификационен кръг за Лига Европа, където ще срещне загубилия от двойката “КуПС” (Фин) - “Сабах” (Азер). Отборът от Азербайджан гостува във Финландия с аванс от 1:0.

