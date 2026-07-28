Община Бургас и Митко Събев се разбраха, "Черноморец" и "Нефтохимик" ще играят на "Лазур"

Дългоочакваното завръщане на двата бургаски футболни отбора "Черноморец" и "Нефтохимик" на стадион "Лазур" е на часове да стане факт.

"Акулите" и "нафтата" да играят официалните си мачове, съответно във втора и Югоизточна трета лигафна емблематичния спортен комплекс., за това са се разбрали и договорили кметът на община Бургас Димитър Николов и Митко Събев, който е собственик на стадиона, чрез "Спортс пропърти мениджмънт", която е част от кръга на бизнесмена.

Всичко трябва да бъде узаконено на редовната сесия на Общинския съвет в Бургас на 28 юли, вторник. Извънредната докладна на кмета трябва да бъде гласувана от местния парламент, за да може общинската администрация да сключи договор за срок от 12 месеца за спортно-състезателната 2026/2027 година със "Спортс пропърти мениджмънт" и да стопанисва футболното съоръжение.

Предварителните нагласи сочат, че гласуването ще завърши с хепиенд за двата бургаски клуба и те най-после ще ритат пред феновете си от града, вместо на стадионите в Несебър и Българово.

Община Бургас ще има ангажимента да плаща по 7 500 евро без ДДС наем за всеки домакински мач на "Черноморец" във втора лига и на "Нефтохимик" в Югоизточна трета лига като общата сума за сезона не може да надвишава 300 000 евро.

Сефтето на ст."Лазур" ще направят "акулите", които в събота посрещат изпадналия от елита "Берое" от 18 часа в мач от втория кръг във втора лига.

Седмица по-късно, на 8 август "нафтата" приема дублиращия тим на "Ботев" Пловдив на старта на сезона в Югоизточна трета лига.