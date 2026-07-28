Григор Димитров се отказа от турнира в Лос Кабос

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Григор Димитров няма да играе на турнира в Лос Кабос заради контузия.

В мексиканския курорт най-добрият български тенисист трябваше да срещне Мойс Куаме от Франция. На тренировка в петък обаче Димитров е почувствал, че нещо с единия му крак не е наред. По тази причина не е играл през уикенда, а прегледът е установил бурсит - възпаление на околоставните торбички, което причинява болка при движение.

"Като най-добър вариант ми бяха препоръчани почивка и възстановяване. Много съжалявам за турнира, защото очаквах да играя пред невероятните мексикански фенове", написа Димитров.