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Григор Димитров се отказа от турнира в Лос Кабос

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Григор Димитров няма да играе в Лос Кабос, а от ръководството на турнира му пожелаха най-бързо възстановяване.

Григор Димитров няма да играе на турнира в Лос Кабос заради контузия. 

В мексиканския курорт най-добрият български тенисист трябваше да срещне Мойс Куаме от Франция. На тренировка в петък обаче Димитров е почувствал, че нещо с единия му крак не е наред. По тази причина не е играл през уикенда, а прегледът е установил бурсит - възпаление на околоставните торбички, което причинява болка при движение. 

"Като най-добър вариант ми бяха препоръчани почивка и възстановяване. Много съжалявам за турнира, защото очаквах да играя пред невероятните мексикански фенове", написа Димитров. 

Григор Димитров няма да играе в Лос Кабос, а от ръководството на турнира му пожелаха най-бързо възстановяване.

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