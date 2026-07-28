Дембеле отказа 100 млн. евро на година от саудитци!

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Нападателят Усмен Дембеле е отхвърлил предложението да премине в саудитския "Ал Хилал" и иска да остане в "Пари Сен Жермен".

29-годишният носител на "Златната топка" е уведомил азиатците, че не желае да напуска френската столица има намерение да продължи договора си с клуба, с който спечели Шампионската лига в последните два сезона.

От "Ал Хилал" бяха готови да започнат преговори с "Пари Сен Жермен" за носителя на "Златната топка", ако той се беше съгласил да подсили състава от Рияд.

Саудитският клуб е предложил на Усман Дембеле умопомрачителната заплата от минимум 100 милиона евро на година, като с бонусите може да скочи на 150 милиона евро.

Дембеле играе в ПСЖ от 2023 година, а в последната кампания той записа 20 гола и 11 асистенции в 40 мача във всички турнири. Френският национал има договор с парижани за още два сезона.