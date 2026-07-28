Артета иска Винисиус в "Арсенал"

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Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета проявява сериозен интерес към Винисиус Жуниор, съобщи ВВС.

Английският шампион следи ситуацията с бразилския национал, ако той не удължи договора си с "Реал", който е до 30 юни 2027 година.

Артета дори е нетърпелив да привлече крилото, който се смята за основен приоритет за лондонския клуб през това лято.

Медията отбелязва също, че Винисиус е първата от няколкото опции, които английският шампион има за подсилване на фланговете си от новия сезон.

Бразилецът, чието пълно име е Винисиус Жозе Пайшао де Оливейра Жуниор, е в Мадрид от 2018 година. Преди това крилото носи екипа на "Фламенго".