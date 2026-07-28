Артета иска Винисиус в "Арсенал"

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета проявява сериозен интерес към Винисиус Жуниор, съобщи ВВС.
Английският шампион следи ситуацията с бразилския национал, ако той не удължи договора си с "Реал", който е до 30 юни 2027 година.
Артета дори е нетърпелив да привлече крилото, който се смята за основен приоритет за лондонския клуб през това лято.
Медията отбелязва също, че Винисиус е първата от няколкото опции, които английският шампион има за подсилване на фланговете си от новия сезон.
Бразилецът, чието пълно име е Винисиус Жозе Пайшао де Оливейра Жуниор, е в Мадрид от 2018 година. Преди това крилото носи екипа на "Фламенго".