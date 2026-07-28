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https://www.24chasa.bg/sport/article/23295829 www.24chasa.bg

В Англия ще наказват вратари за симулации, отборът с 10 души за 1 минута

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Джанлуиджи Донарума.

Английските лиги въвеждат правило срещу симулиращите контузия вратари: ако вратар се нуждае от медицинска помощ, отборът ще бъде в игра с играч по-малко за една минута.

Треньорът трябва да посочи играч, който да напусне терена в рамките на 10 секунди - в противен случай капитанът ще бъде отстранен. Изключения правят сериозни наранявания (сътресение, кървене и др.) или ситуации, при които играта продължава. Това съобщи ВВС.

Международният борд на футболните асоциации (IFAB) ще прегледа резултатите от експеримента. Ако бъде одобрено, новото правило може да влезе в сила в световен мащаб от сезон 2027/2028. Една от причините за инициативата беше инцидент през ноември 2025 г. Тогава мениджърът на "Лийдс Юнайтед" Даниел Фарке обвини вратаря на "Манчестър Сити" Джанлуиджи Донарума, че умишлено е симулирал контузия по време на победата на "Сити" с 3:2, благодарение на гола в добавеното време на Фил Фодън.

Джанлуиджи Донарума.
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