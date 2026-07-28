ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словакия очаква да засили сътрудничеството с Китай...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23296015 www.24chasa.bg

Ас на "Университатя" аут за мача с "Левски"

932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шампионът "Левски" би 1:0 "Университатя" миналата сряда в първия мач между двата тима. Снимка: Георги Палейков

Украйинският футболен национал Олександър Романчук от "Университатя" (Крайова) ще пропусне реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу "Левски" заради контузия.

Българският първенец има аванс от 1:0, а утре от 20:30 часа гостува във решаващия втори мач. Централният защитник Романчук отпада за двубоя заради съмнения за мускулно разкъсване. Старши треньорът Фелипе Коельо има няколко опции за неговата смяна в стартовия състав, които са Никола Стеванович или Юрай Бадел, както и връщането в отбрана на дефанзивния халф Александру Крецу. Голмайсторът на тима Асад Ал Хамлави, който пропусна първата среща в София, остава под въпрос и за реванша, като шансовете му да се появи в игра си минимални, пише "ПримаСпорт".

"Левски" заминава тази сутрин за Румъния, като официалната тренировка на отбора на стадион „Йон Облеменко“ в Крайова ще стартира довечера в 19:00 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

Шампионът "Левски" би 1:0 "Университатя" миналата сряда в първия мач между двата тима. Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ