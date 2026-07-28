Ас на "Университатя" аут за мача с "Левски"

Украйинският футболен национал Олександър Романчук от "Университатя" (Крайова) ще пропусне реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу "Левски" заради контузия.

Българският първенец има аванс от 1:0, а утре от 20:30 часа гостува във решаващия втори мач. Централният защитник Романчук отпада за двубоя заради съмнения за мускулно разкъсване. Старши треньорът Фелипе Коельо има няколко опции за неговата смяна в стартовия състав, които са Никола Стеванович или Юрай Бадел, както и връщането в отбрана на дефанзивния халф Александру Крецу. Голмайсторът на тима Асад Ал Хамлави, който пропусна първата среща в София, остава под въпрос и за реванша, като шансовете му да се появи в игра си минимални, пише "ПримаСпорт".

"Левски" заминава тази сутрин за Румъния, като официалната тренировка на отбора на стадион „Йон Облеменко“ в Крайова ще стартира довечера в 19:00 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.