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Франция представи Зинедин Зидан като национален селекционер

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Филип Диало и Зинедин Зидан Снимка: FFF

Легендата Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция, съобщават от футболната федерация на страната. Договорът му е за 4 години.

"Това е изключителен момент. Такъв е заради човека, който седеше до мен. Зинедин е една от легендите на френския футбол и в продължение на много години казваше, че една от мечтите му е да поеме ръководството на националния отбор", заяви президентът на френския футбол Филип Диало.

54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна "Реал" (Мадрид) през 2021 г. Той изведе испанския град до 3 трофея в Шампионската лига.

Филип Диало и Зинедин Зидан Снимка: FFF

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