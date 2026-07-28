Новият шеф на съдиите ни дебютирал в Шампионската лига на мач на "Левски" в София

БФС представи новия председател на Съдийската комисия Матео Трефолони.

55-годишният италианец поема позицията с 2-годишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти 2 години.

Новата Съдийска комисия към БФС е в състав от петима души, като заместник-председатели са Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове - Иван Вълчев и Мартин Богдев.

В съдийската си кариера Трефолони има десет години като главен рефер в серия "А" и 11 години като член на съдийската комисия на Италия, като в част от този период е бил и неин председател.

В момента италианецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри на ФИФА. За втори път става председател на Съдийска комисия извън родната си страна, като преди това е заемал позицията за 4 години в Казахстан.

Любопитното е, че дебютът му в груповата фаза на Шампионската лига е на двубоя между "Левски" и германския "Вердер" (0:3) на стадион "Васил Левски" в София на 31 октомври 2006 година.

Трефолони беше члена Съдийския панел на световното първенство.

Също така е и част от програмата на УЕФА „Ментори и таланти", доказан е в работата с младите съдии. Комуникацията и назначението му в България пък са станали с посредничеството на УЕФА, откъдето са го препоръчали за поста.

„От много кратко време съм в България, но първите ми впечатления са добри. Ясно е, че има върху какво да се работи и върху какво да се надгражда и наблегне.

България разполага с една груха от добри млади съдии. Задачата ни е те да свирят по-често и на по-високо ниво в Европа", коментира Трефолони.