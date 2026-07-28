ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мотористката от тежка катастрофа във Варна почина,...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23296782 www.24chasa.bg

Сабаленка и Джокович ще си партнират на US Open

1024
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Новак Джокович и Арина Сабаленка с половинките си Снимка: instagram.com/arynasabalenka/

Водачката в ранглистата Арина Сабаленка от Беларус и рекордьорът по титли от "Големият шлем" Новак Джокович от Сърбия ще си партнират в турнира на смесени двойки на откритото първенство на САЩ по тенис.

Двамата са част от звездите, които ще вземат участие в надпреварата, която от миналата година се провежда в седмицата преди старта на турнирите на сингъл и по-точно на 25 и 26 август.

Сред другите двойки, които ще участват, са тези между Елена Рибакина (Казахстан) и Тейлър Фриц (САЩ), Ига Швьонтек (Полша) и Каспер Рууд (Норвегия), Джесика Пегула (САЩ) и Джак Дрейпър (Великобритания), Тейлър Таунсенд (САЩ) и Александър Зверев (Германия).

Новак Джокович и Арина Сабаленка с половинките си Снимка: instagram.com/arynasabalenka/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ