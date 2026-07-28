Сабаленка и Джокович ще си партнират на US Open

Водачката в ранглистата Арина Сабаленка от Беларус и рекордьорът по титли от "Големият шлем" Новак Джокович от Сърбия ще си партнират в турнира на смесени двойки на откритото първенство на САЩ по тенис.

Двамата са част от звездите, които ще вземат участие в надпреварата, която от миналата година се провежда в седмицата преди старта на турнирите на сингъл и по-точно на 25 и 26 август.

Сред другите двойки, които ще участват, са тези между Елена Рибакина (Казахстан) и Тейлър Фриц (САЩ), Ига Швьонтек (Полша) и Каспер Рууд (Норвегия), Джесика Пегула (САЩ) и Джак Дрейпър (Великобритания), Тейлър Таунсенд (САЩ) и Александър Зверев (Германия).