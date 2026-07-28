За втора поредна година Нингбо е домакин на финалния турнир на Волейболната лига на нациите при мъжете. 10-милионният град в провинция Джъдзян ще посрещне отново най-добрите в мъжкия волейбол, след като преди година Полша победи Италия с 3:0 в мача за трофея.

Сега и двата тима са сред основните претенденти, а за любителите на залози за волейбол има опции както да познаят шампиона, така и други варианти за прогнозиране в сайта на топ букмейкъра за онлайн залози, генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Мачовете започват утре, 29 юли.

А Нингбо заслужава името му да се споменава не само тогава, когато става дума за елитен волейбол.

С какво е известен китайският град?

Едно от прозвищата му е Градът на трите реки. И това е абсолютно буквално, тъй като в сърцето на историческия център три водни потока - Йонг, Яо и Фенхуа се сливат в едно. Реално Нингбо е част от по-широк регион, известен като Делтата на Яндзъ - една от най-големите китайски реки. Градът има излаз към Източнокитайско море (а през него и към Тихия океан) през залива Хангжоу, от другата страна на който се намира най-големият китайски град - 30-милионният Шанхай.

Цялата тази зона логично е силно ангажирана с морски превози и търговия, а в това отношение Нингбо излиза на челно място. Градът е известен и със своето огромно пристанище - рекордьор в световен мащаб по карго тонаж. Т.е. това е портът, който обработва най-много товари (или поне най-тежки) не само в Китай, а на цялата планета.

Но един пътешественик все пак не се интересува точно от тези детайли. Ако някой е решил да опознае Нингбо, независимо дали покрай финалния турнир от ВЛН или по друг повод, то градът на източния бряг на Китай определено има какво да предложи.

Историята среща модерността

Нингбо е град с много богато минало, което може да стане достояние и на туристите, избрали тази дестинация. Вековната история на мястото се съчетава по характерен начин с модерната архитектура, която като цяло завладява по-голямата част от пейзажа. Концепцията и изпълнението на новото строителство е толкова удачно, че Нингбо няколко пъти печели признанието за град образец.

Тук се намира Тиан Йи Чже (или Павилионът Тиан Йи) - най-старата частна библиотека в Китай. Тя е построена още през 1561 г. от императорския чиновник Фан Кин, който събира там над 70 хиляди документи и книги. Част от тях все още са там, но до тях няма свободен достъп за посетителите, а се пазят в контролирана среда.

Самият павилион функционира повече като музей в днешно време и се смята за една от задължителните за посещение забележителности.

Танцът на Дракона и операта на глигана

Особено колоритен за чуждестранния пътешественик е кварталът Фенхуа, носещ името на едноименната река (или приток). Там може да се види една от най-пъстрите местни народни традиции, известна като Танцът на Дракона. Изпълнява се от хора, облечени в платнените костюми на митичните чудовища, като се отличава с особени умения и акробатичност.

Също така характерен за региона е и т.нар. Опера Нингай Пиндиао. Това е особен род музикално-сценично изкуство, характерно не само със специфичен начин на вокално изразяване, но също така и със специалните атрибути, които използват някои от участниците в представлението. Те буквално слагат в устите си зъби на глиган, а по-зловещи от вида им са звуците, които издават. Това умение е доста трудно, тренира се години, а когато трябва да се съчетае и с владеене на бойно изкуство, изглежда немислимо. Но се случва в Нингбо.

Разходка в планината или отскачане до Шанхай?

Природата около Нингбо също е пленяваща, като е достатъчно да се разходите по бреговете, за да станете свидетели на незабравими гледки. Градът се намира близо до планината Симинг, която омайва пътешествениците с изумителната си красота. А тя се вижда в най-пълна степен през есента, но и по време на финалния турнир разходка сред природата, намираща се на половин час път от мегаполиса, е страхотна идея.

А на същото разстояние отстои и Шанхай. Това е най-големият и най-интензивният китайски град, но пък ако човек попада в региона за първи път, то е едва ли не задължително да отиде на място и да види какво представлява тази 30-милионна джунгла.

Ценителите на кулинарията ще останат доволни

Не си мислете, че китайската кухня се ограничава до това, което можете да откриете в стандартен китайски ресторант, намиращ се далеч-далеч от Поднебесната империя. Всеки регион има своите характерни вкусове и деликатеси, а Нингбо има какво да предложи на ценителите на кулинарията.

Най-характерното ястие е танюан - топки от ориз, смесен със сусам, захар и бекон, сервирани под формата на лека супа. Това е задължителна част от менюто по време на Фестивала на Дракона. Когато говорим за пристанищен град, то можем да очакваме и много предложения в раздела с морски дарове. Сред популярните специалитети е “Пияният рак” - щипещото същество се маринова в оризово вино, соев сос и подправки, преди да се приготви и сервира. А навсякъде се предлага микс от морска храна на пара - риба, миди, скариди, стриди.

Волейболът не е сам на спортната сцена на Нингбо

Две години поред Градът на трите реки се явява лятната столица на мъжкия волейбол в световен мащаб. Това очевидно покачва популярността на спорта сред местните хора, но не е единственият, с който по-широката аудитория свързва името на Нингбо. Тук например се провежда тенис турнирът за жени Ningbo Open, който от 2024 г. вече е от категория WTA 500 (втората най-висока в тура).

Баскетболът също е на почит в града, който имаше свой представител в елитната лига на страната. Футболът няма силни традиции тук за разлика от гребането и ветроходството например.

Пътешествието до Нингбо звучи като интересна възможност, нали? А когато може да се съчетае и със спорт на най-високо ниво, това е още по-ценно преживяване за истинските фенове.

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