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https://www.24chasa.bg/sport/article/23297037 www.24chasa.bg

"Коло-Коло" се прецака с трансфера на Возиня

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Возиня Снимка: Ройтерс

Новото попълнение на „Коло-Коло" - вратарят от Кабо Верде Возиня, няма да може да носи известния си псевдоним на фланелката си поради правилата на Чилийската футболна федерация. Според регламента на гърба трябва да стои законната му фамилия, затова той ще трябва да избере между Диас или Евора Диас (пълното му име е Хосимар Хосе Евора Диас).

Возиня е прякорът на вратаря от малък и означава "бабче".

Решението е неприятна изненада за чилийския клуб, който разчиташе на сериозни приходи от продажби на фланелки. 40-годишният страж, който пристига от португалския „Шавеш", привлече вниманието на феновете със силното си представяне на световното първенство през 2026 г.

Там той записа две сухи мрежи в четири мача и помогна на Кабо Верде да достигне до 1/16-финалите при дебютното си участие на мондиал.

Возиня Снимка: Ройтерс
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