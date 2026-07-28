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Адриан Андреев стигна кръг II в Болцано

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Адриан Андреев Снимка: БФТенис

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнир по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро.

25-годишният българин надигра представителя на домакините Николо Чаварела с 6:3, 6:3 за час и 33 минути на корта.

Опонент на Адриан Андреев в следващата фаза ще бъде победителят от срещата между осмия поставен Филип Планиншек (Словения) и Мануел Плунгер (Италия).

По-късно днес българинът ще стартира и в надпреварата при дуетите, където заедно с Патрик Принот (Италия) ще се изправи срещу третите поставени италианци Леонардо Тадия и Лудовико Вакари.

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

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