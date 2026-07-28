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https://www.24chasa.bg/sport/article/23297467 www.24chasa.bg

Роналдо реши кога ще е последният му мач за Португалия

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Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Според португалски медии мегазвездата Кристиано Роналдо е определил датата за последния си мач с екипа на родината.

Тя е  24 септември тази година, когато носителят на трофея в Лига на нациите посреща в първи двубой от новото издание на турнира Уелс на стадион „Жозе Алваладе" в Лисабон.

Това е стадионът на родния клуб на Роналдо - "Спортинг". Така 41-годишният нападател иска да завърши кариерата си с екипа на Португалия на мястото, откъдето тръгна неговият футболен път.

За националния Кристиано има 233 мача с рекордните 146 гола.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

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