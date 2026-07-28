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Роберто Манчини ще спасява Италия

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Роберто Манчини се завръща като треньор на националния отбор на Италия.

Президентът на FIGC Джовани Малаго направи съобщението след среща на ръководството на федерацията в Рим. Той каза, че Манчини и Клаудио Раниери, който беше назначен за нов технически директор, ще бъдат официално представени на пресконференция в сряда.

61-годишният Манчини беше треньор на „адзурите" от 2018 до 2023 г. и ги изведе до титлата на Евро 2021. Напускането му през 2023 г., за да бъде треньор на Саудитска Арабия срещу предполагаема огромна заплата, доведе до враждебно отношение към него в Италия. Той заемаше тази позиция в Саудитска Арабия само една година. Манчини спечели три титли от серия "А" начело на "Интер", Висшата лига с 'Манчестър Сити" и лигата в Катар с последния си клуб, "Ал Сад".

СНИМКА: РОЙТЕРС

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