Платформа отписа “Левски” в реванша срещу “Университатя”

Специализираният сайт Football Meets Data отписа шансовете на “Левски” да елиминира “Университатя” (Крайова) във втория кръг на Шампионската лига. Въпреки че “сините” имат аванс от 1:0 преди реванша, платформата е категорична, че българският първенец няма да отстрани румънците. Решителният двубой е тази вечер от 20,30 ч на стадион “Йон Облеменко”.

Както е известно, “сините” няма да могат да разчитат на феновете си. Причината - наказание от УЕФА. От “синия” клуб информираха привържениците си да не пътуват към Румъния, при все че имат билети, защото домакините ще анулират всички пропуски на българи.

Според проучване на Football Meets Data “Университатя” ще играе в третия предварителен кръг на най-комерсиалния турнир за сметка на родния шампион. И румънците там ще срещнат “Омония” (Никозия).

Ако “сините” наистина бъдат елиминирани от тима от Крайова, то ще отидат в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Там ще се изправят срещу загубилия измежду “Сабах” (Азер) - КуПС (Фин). Азерите победиха у дома с 1:0 преди седмица.

Иначе същата платформа продължава да твърди, че българският първенец ще е единственият, който ще играе в същинска фаза на европейски клубен турнир. Допреди 2 седмици се даваха огромни шансове “Левски” да попадне във втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. Сега обаче проучването сочи, че предвожданият от Хулио Веласкес тим ще играе поне до Нова година в най-новото отроче на европейската футболна централа - Лигата на конференциите.

“Отиваме с нагласата да победим и да се класираме за следващата фаза. Видяхте, че опонентът ни е доста сериозен противник. По начина, по който изиграха последния си мач в местното първенство, може да съдим, че ще хвърлят всички сили срещу нас”, каза преди заминаването за Румъния изпълнителният директор на “Левски” Даниел Боримиров. Шефът на “Герена” отговори лаконично за евентуални нови попълнения. И заяви, че трансферният прозорец е дълъг и има време.

“Възможно е да има както входящи, така и изходящи сделки”, добави още Боримиров.

В Португалия преди дни написаха, че “сините” искат да купят бранителя Жоао Гуларт от “Каса Пиа”. Изданието “А Бола” информира, че “Левски” ще извади 1,5 млн. евро за защитника, стига обаче да елиминира “Университатя”. Ако това се случи, в касата на “сините” ще влязaт минимум 4,5 млн. евро от европейската футболна централа - тъй като достигане до третия кръг на Шампионската лига означава сигурно участие в същинската фаза на Лигата на конференциите.

Очаква се треньорът на “Левски” Хулио Веласкес да направи поне една промяна спрямо двубоя в София преди седмица.

