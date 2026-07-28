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https://www.24chasa.bg/sport/article/23299143 www.24chasa.bg

Инфантино продава дялове от световното на хора на Тръмп

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Инфантино и Тръмп са здрава комбина. Снимка: Ройтерс

Президентът на ФИФА Джани Инфантино явно е решил да развие още повече зависимостта си от президента на САЩ Доналд Тръмп, който по време на световното му нареди да отмени червения картон на американския нападател Фоларин Балогун.

Според авторитетното британско издание The Times 56-годишният швейцарец е направил план за продажба на дялове от търговските права за световното първенство на частни инвеститори.

Те са близки до администрацията на Тръмп и с тях вече се преговаря.

Схемата схема може да донесе десетки милиони долари приходи на ФИФА.

Нейното осъществяване ще означава още по-голямо поамериканчване на световното тип паузите за вода, които са използвани за тв реклами, шоу на  почивката на финала и т.н.

Инфантино и Тръмп са здрава комбина. Снимка: Ройтерс

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