ЦСКА 1948 оцеля 120 мин, следват дузпи срещу "Спартак" (Търнава) в София

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Вицешампионът на България ЦСКА 1948 играе реванш от втория квалификационен кръг за влизане в Лигата на конференциите срещу словашкия "Спартак" (Търнава) на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Както и в първия мач, редовното време завърши 0:0.

Гостите удариха 2 греди, а вратарят на бистричани Петър Маринов направи 3 ключови спасявания, за да се стигне до нови 2 полувремена по 15 мин.

Фредерик Масиел приближи най-много ЦСКА 1948 до гол с далечен шут, но вратарят на словашкия тим Мартин Вантруба изби.

В продълженията "Спартак" натискаше, но отново безплодно. Следват дузпи.