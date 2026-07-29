9,00 ч Снукър Eurosport 1
10,00 ч Волейбол, Словения - Турция MAX sport 2
11,30 ч Фехтовка, СП в Хонконг Eurosport 2
13,00 ч Футбол, "Серезо" - "Борусия" (Д) "Диема спорт" 3
14,30 ч Волейбол, Япония - Китай MAX sport 2
14,45 ч Снукър Eurosport 2
15,30 ч Колоездене, обиколка на Ен Eurosport 1
17,00 ч Колоездене, обиколка на Дания Eurosport 1
20,00 ч Тенис, турнир във Вашингтон MAX sport 3
20,30 ч Футбол, "Университатя" - "Левски" "Диема спорт"
21,00 ч Игри на Британската общност, лека атлетика Eurosport 1
1,00 ч Футбол, "Васко да Гама" - "Индепендиенте М" MAX sport 4
1,00 ч Тенис, турнир във Вашингтон MAX sport 3
4,00 ч Тенис, турнир в Лос Кабос MAX sport 1