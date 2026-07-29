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"Левски" гостува в Крайова с аванс от 1:0 в реванша от втория квалификационен кръг за Шампионската лига. Снимка: Георги Палейков

9,00 ч Снукър Eurosport 1

10,00 ч Волейбол, Словения - Турция MAX sport 2

11,30 ч Фехтовка, СП в Хонконг Eurosport 2

13,00 ч Футбол, "Серезо" - "Борусия" (Д) "Диема спорт" 3

14,30 ч Волейбол, Япония - Китай MAX sport 2

14,45 ч Снукър Eurosport 2

15,30 ч Колоездене, обиколка на Ен Eurosport 1

17,00 ч Колоездене, обиколка на Дания Eurosport 1

20,00 ч Тенис, турнир във Вашингтон MAX sport 3

20,30 ч Футбол, "Университатя" - "Левски" "Диема спорт"

21,00 ч Игри на Британската общност, лека атлетика Eurosport 1

1,00 ч Футбол, "Васко да Гама" - "Индепендиенте М" MAX sport 4

1,00 ч Тенис, турнир във Вашингтон MAX sport 3

4,00 ч Тенис, турнир в Лос Кабос MAX sport 1

"Левски" гостува в Крайова с аванс от 1:0 в реванша от втория квалификационен кръг за Шампионската лига. Снимка: Георги Палейков
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