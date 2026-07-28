Скандал във футбола, Инфантино иска да продаде играта (Обзор)

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УЕФА и премиерът на Великобритания Анди Бърнам разкритикуваха предложенията на ФИФА за привличане на частни инвестиции в нейните турнири

УЕФА и министър-председателят на Великобритания Анди Бърнам разкритикуваха предложенията на ФИФА за привличане на частни инвестиции в нейните турнири, включително световното първенство, псъобщава Би Би Си.

От ФИФА заявиха, че възнамеряват да увеличат средствата за развитие на футбола до над 10 милиарда долара и да бъдат привлечени външни инвестиции в новото начинание.

Новината беше първоначално съобщена от вестниците Financial Times и The Times, който твърди, че плановете биха могли да донесат на президента на ФИФА Джани Инфантино десетки милиони лири.

В обширно изявление, представящо предложенията, ФИФА посочва, че ще „покани трети страни да направят миноритарни инвестиции, без да придобиват контрол", в ново дъщерно дружество – Fifa Forward Enterprise (FFE) – с цел „консолидиране" на търговската си дейност и дейността по организиране на събития.

Планът все още трябва да бъде одобрен чрез гласуване от 211-те държави членки на ФИФА. Ако бъде дадено съгласие обаче, според ФИФА се очаква Thrive Eternal да оглави предложената инвеститорска група за FFE.

Thrive е американска фирма за рисков капитал, основана от Джошуа Кушнър – брат на Джаред Кушнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Източници от ФИФА съобщиха пред Би Би Си Спорт, че не е имало обсъждания относно това Инфантино или който и да е друг да поеме поста изпълнителен директор на FFE.

В изявлението си ФИФА посочва, че Инфантино и останалата част от организацията имат „задължението" да контролират развитието на проекта. ФИФА не уточнява какво точно означава това, нито какъв ще бъде конкретният характер на участието на Инфантино.

Като част от предложението си ФИФА заявява, че всички асоциации членки ще могат да получат достъп до средства в размер на 20 милиона долара под формата на „еднократен капиталов ресурс" за финансиране на развитието.

Инфантино заяви, че всяка страна трябва да се възползва от богатствата, които футболът създава.

„Някои сфери на играта превърнаха тази популярност в забележителна търговска стойност – ние приветстваме този успех и искаме той да продължи, тъй като това дава тласък на футбола като цяло", каза той.

В изявлението си ФИФА посочва, че Инфантино и останалата част от организацията имат „задължението" да контролират развитието на проекта. ФИФА не уточнява какво точно означава това, нито какъв ще бъде конкретният характер на участието на Инфантино.

Като част от предложението си ФИФА заявява, че всички асоциации членки ще могат да получат достъп до средства в размер на 20 милиона долара (15 милиона паунда) под формата на „еднократен капиталов ресурс" за финансиране на развитието.

Инфантино заяви, че всяка страна трябва да се възползва от богатствата, които футболът създава.

„Някои сфери на играта превърнаха тази популярност в забележителна търговска стойност – ние приветстваме този успех и искаме той да продължи, тъй като това дава тласък на футбола като цяло", каза той.

Реакция дойде от УЕФА и премиерът на Великобритания Бърнам.

„Световното първенство не е стока. То е най-великото състезание в световния спорт и никога не е било собственост, която някой може да продаде. Както и да се представя сделката, щом веднъж продадеш част от него, си извършил предателство.

Футболът принадлежи на феновете. Винаги е било така и винаги ще бъде", заяви той.

От Футболната асоциация заявяват, че не са били наясно с плановете на ФИФА към момента на тяхното оповестяване.

„Никой от нас не е собственик на футбола"

ФИФА твърди, че планът ѝ, със специално търговско дъщерно дружество, е подобен на този, използван от ръководните органи в други спортове.

През 2018 г. Premiership Rugby обяви партньорство с фирмата за частни капиталови инвестиции и инвестиционни консултации CVC Capital Partners.

УЕФА обаче вижда съобщението от вторник като крачка напред - и повдига въпроса за потенциала за по-нататъшно разширяване на състезанията на ФИФА с цел увеличаване на приходите, както по отношение на размера, така и на честотата, което би могло да застраши собствените ѝ доходоносни състезания.

„Това прекрачва граница, която ръководните органи във футбола никога не бива да пресичат", заявиха от УЕФА.

„УЕФА подхожда към въпроса с изключителна сериозност. Същото трябва да направят и всички национални футболни асоциации, както и всяка заинтересована страна, която милее за бъдещето на играта.

Душата и управлението на футбола не са активи за търговия – особено при пълна липса на прозрачност относно това кой печели финансово. Никой от нас не е собственик на футбола. Той не е собственост на ФИФА, която тя да може да продава."

От ФИФА заявяват, че ще запазят контрола върху FFE, както и „изключителните правомощия по отношение на управлението на футбола, състезанията, международния календар на мачовете и всички регулаторни и спортни решения".

Експертът по футболни финанси Кийрън Магуайър коментира пред Би Би Сиt, че предложенията представляват „възможност за ФИФА да генерира още повече приходи", като същевременно има „огромно количество заинтересовани страни във футбола, които искат да получат своя дял".

Той добави, че ако организацията FFE бъде създадена, вероятно ще се появи натиск за провеждане на световно първенство с участието на 64 отбора и за организирането на турнира на всеки две години, тъй като структурата „ще трябва да генерира печалба, за да удовлетвори акционерите".

Въпросът вероятно ще бъде тема на разговор на следващото заседание на Съвета на ФИФА през есента, а след това и около Междуконтиненталната купа на ФИФА, с участието на носителя на Шампионската лига "Пари Сен Жермен" през декември.

Предложението може да бъде гласувано от всички 211 членове на ФИФА на конгреса в Мароко през март.

Анализ: Също толкова важно, колкото Европейската суперлига

Освен безпокойството, което мнозина ще изпитат от потенциалното участие на инвеститори в частен капитал - и някой с тесни връзки с Доналд Тръмп - в центъра на това, се води и борба за контрол над играта.

Заявената цел на ФИФА за развитие на спорта в световен мащаб е обезпокоителна за мнозина.

Висш ръководител на английския футболен клуб заяви лично пред Би Би Си, че днешното съобщение е най-голямата новина след плана за Европейската суперлига - и повдига също толкова много опасения.

Проблемът е, че ако съществува стремеж към генериране на повече приходи чрез турнирите на ФИФА, това ще доведе до разрастване – както по отношение на броя на отборите, така и на честотата на провеждане както на световното първенство, така и на световното клубно първенство.

Някои също така смятат, че мащабът на турнирите ще бъде такъв, че те може в крайна сметка да се провеждат през зимните месеци.

Това би оказало по-голям натиск върху календара, който вече е свит на вътрешно ниво, отчасти поради разширяването на европейските състезания.

И основната реалност е, че макар 20 милиона долара да не са значителна сума в английския футбол, за много страни по света тя е огромна - и ще бъде подкрепена.

Въпреки това, все още предстои да видим какво мислят за плана съответните заинтересовани страни - асоциации, лиги, клубове и играчи.