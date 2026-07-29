И новият шеф на съдиите зачеркна Георги Кабаков

Топреферът ни Георги Кабаков за втори пореден кръг бе зачеркнат от БФС. Пловдивчанинът получи наряд в началото на първенството. Според клюките от централата бившия шеф на съдиите Станислав Тодоров се възползвал от командировката на президента Георги Иванов в Ню Йорк за финала на световното и му дал мач. След като се прибрал Иванов взел мерки срещу пловдивчанина, и го пратил отново в забвение.

Изолацията на Кабаков продължи и при първите назначения на новия шеф на съдийската комисия Матео Трефолони. Италианецът си призна, че УЕФА го е пратила у нас. Идеята на БФС била да се развият младите рефери.

Трефолони отбеляза, че много добре си спомня мача “Левски” - “Вердер” (0:3), който бил първият му в Шампионската лига. Италианецът има и двубой на “Локо” (Пд) в евротурнирите, завършил отново катастрофално за българския тим 0:4.

Оказа се, че промените в съдийската комисия не са само изваждането на Станислав Тодоров и Валентин Добрев, за да се отвори място за Трефолони и заместника му Александър Костадинов. Аут е и Ангел Ангелов, а на негово място влиза д-р Иван Вълчев, един от най-добрите анестезиолози в София. Той работи в “Света Анна”. Петият член освен другия заместик Никола Джугански е Мартин Богдев. ВАР мениджър остава Крум Стоилов, а мениджър съдии вече е Пламен Божидаров, който отговаряше за реферите в аматьорските групи.

Според Трефолони съдийството в България било на прилично ниво поне от това, което е видял за няколко мача, които изгледа през уикенда и в понеделник.

Италианецът има вече опит като ръководител на съдиите в Казахстан, но не може да се похвали с огромни успехи там, след като казахи няма в елитните групи на европейската ранглиста.

Ние поне имаме двама в първа група - Кабаков и Радослав Гидженов, както и три дами на същото ниво. В елитната група не сме имали представител от Атанас Узунов насам.

