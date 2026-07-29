България заяви 11 щангисти за световното в Китай

11 щангисти са заявени за участие на световното по щанги, което стартира през октомври в китайския град Нинбо. Срокът на заявките изтече в понеделник, а вече може да се работи само от тези, които първоначално са пратени на световната федерация.

В категория до 60 килограма са заявени Ангел Русев и Дениз Данев, а Джан Зарков е вписан като резерва. Иван Димов и Габриел Маринов са представителите ни в категория до 65 кг. В катетегория до 70 кг е записан Здравко Пеловски, а при 75-килограмовите - Валентин Генчев. Голямата ни звезда Карлос Насар ще вдига вече в поредната си нова категория - до 95 кг, след като световната федерация отново направи промени. Христо Христов остава в категория до 110 кг.

При жените заявките са само две - на бронзовата медалистка от европейското Бояна Костадинова и на Галя Шатова.

Световното е от изключителна важност, защото от него стартира квалификацията за олимпиадата в Лос Анджелис. До края на годината ще има още един старт в Доха (Катар), който е валиден за същото.

Световната федерация отново промени правилата за класиране на олимпийски игри, като сега ще се събират точки за ранглиста, а няма да важи най-доброто постижение. Това се направи, за да може да има повече контрол над състезателите, които на голямо първенство минават допинг контрол, а не да вдигнат само на едно, да направят някакъв феноменален резултат и след това със собствени сили да не можеш да ги намериш на картата. Това се практикуваше най-вече от азиатците и затворени държави като КНДР например. В Пхенян няма как да се направи внезапен контрол, защото няма как да влезеш през границата.

Христо Христов и Ангел Русев станаха втори във финала на сезона в германската Бундеслига. Техният “Мютерщат” събра 807 точки, но бе изпреварен от “Шпейер”, който завърши с 845,70 точки.

Христов изхвърли 180 и изтласка 208 килограма и събра 176 точки за отбора си. Това бе второто най-добро индивидуално постижение във финала. Молдовецът Марин Робу, който доскоро бе съперник на Карлос Насар, успя да даде 183,30 точки за титлата на “Шпейер”.

Ангел Русев завърши с изхвърлени 105 кг и изтласкани 155, което пък означава 144 точки.

Бронзов медалист в Бундеслигата стана тимът на “Кемницер”, където пък вдига Иван Димов.

Димов направи шест успешни опита и завърши със 135 кг в изхвърлянето и 160 кг в изтласкването. Това донесе 171 точки за отбора му и трето индивидуално постижение за българина след това на Робу и Христо Христов.

