Наемът за стадион "Лазур" се връща в Община Бургас, прихващат борчове на собственика

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С пълно мнозинство, 39 гласа от 39 гласували Общинският съвет в Бургас на редовна сесия даде мандат на общинската администрация да подпише едногодишен договор за наем на стадион "Лазур" и през сезон

2026/2027 отборите на "Черноморец" и "Нефтохимик" да домакинстват в официалните си мачове на спортния комплекс.

Собственикът на емблематичното съоръжение "Спортс пропърти мениджмънт" Митко Събев, което на 6 юни беше домакин на "Мача на надеждата", организиран от фондацията на Стилиян Петров, отдава стадиона срещу 7 500 евро без ДДС на всеки мач на двата бургаски отбора.

Крайната сума не може да надвишава 300 000 евро за едногодишния период, както вече информира "24 часа".

На сесията, зам.кметът по "Бюджет и финанси" на община Бургас Станимир Апостолов уточни, че "Спортс пропърти мениджмънт" има задължения към общинския бюджет, а общината нямала право да извършва плащания към длъжници, което означава, че всички средства платени на дружеството ще се върнат обратно към бюджета.

Трениращите в детско-юношеските школи на всички бургаски клубове ще влизат гратис на мачовете на ст."Лазур".

Спортният комплекс в Бургас вече е бил инспектиран от Лицензионната комисия на БФС, която е дала зелена светлина за мачове от Втора лига.

Първият е още в събота, когато "Черноморец" посреща от 18 часа "Берое" в дербито на втория кръг.