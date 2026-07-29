“Лубе” представя бляскаво Мони Николов в морски ресторант

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Специално представяне на новия си разпределител Симеон Николов ще направи тази вечер италианският волейболен “Кучине Лубе”.

То ще се проведе в един от реномираните морски ресторанти в Чивитанова - Arturo Mare. Там фенове и журналисти ще може да приветстват 19-годишния български национал.

В “Лубе” Мони се присъединява към брат си Александър Николов. Така двамата големи синове на легендата ни Владимир Николов (има още едно момче и едно момиче) за първи път ще играят заедно на клубно ниво.

Мони подписа договор до 2029-а, а по-рано тази година същото направи Алекс.

“Лубе” реши да събере двамата братя, които през 2025 г. изведоха националния отбор на България до финала на световното първенство”, написаха от италианския клуб.

Неговите социални канали ще излъчват на живо звездното събитие, за да позволи на феновете, които няма да могат да присъстват, включително и на приятелите от България, да изживеят от разстояние една вълнуваща вечер.

Така те ще попият от атмосферата в Arturo Mare. Ресторантът на адриатическото крайбрежие, разбира се, предлага морска храна, както и богат набор от пици.

На своеобразната пресконференция и вечерята ще присъства и треньорът на “Лубе” Джампаоло Медей.