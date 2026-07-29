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№1 на България Илия Груев завършва възстановяванет...

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№1 на България Илия Груев завършва възстановяването си в САЩ

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Снимка: instagram.com/ilia_gruev/

Футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев провежда в САЩ последния етап от възстановяването си. Затова и не бе използван в първата контрола на английския елитен “Лийдс” от турнето (изгубена с 2:3 от втородивизионния “Рексъм”), обясни мениджърът Даниел Фарке.

В края на миналия сезон Груев получи увреждане на менискуса. Очакванията са рехабилитацията му да приключи в Америка. Предвид това не е ясно дали опорният халф ще вземе участие в другите 2 спаринга на йоркширци.

В петък те срещат “Съндърланд” в Харисън, Ню Джърси. В неделя пък ще играят с “Ливърпул” в Чикаго.

“Лийдс” е на турне в САЩ за първи път от 29 г.

Снимка: instagram.com/ilia_gruev/

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