5,5 милиона бири и 675 000 хотдога погълнати на световното

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На стадионите от световното първенство е продаден рекорден брой от почти 675 000 хотдога.

Това показват данни на ФИФА.

При цена от 8,99 щатски долара (7,90 евро) феновете са инвестирали над 6 милиона щатски долара (5,27 милиона евро) в консумацията на топла кренвиршка в пшенично хлебче.

Освен това запалянковците на арените са изпили над 5,5 милиона чаши бира към които се прибавят и повече от 4,6 милиона безалкохолни напитки и минерална вода. Общо 6,8 милиона посетители са били на стадионите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.