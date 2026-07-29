Христо Янев: Трябва да се обединим, за да покажем, че обичаме ЦСКА

Наставникът на ЦСКА Христо Янев, комуто напоследък феновете искат оставката говори за обединение преди реванша от втория квалификационен кръг за Лига Европа срещу "Карабах". Първият мач в Азербайджан завърши 0:0.

"Аз правя едно и също нещо всеки ден, в който съм треньор на ЦСКА. Влагам цялото си сърце и душа, за да върви ЦСКА напред. Ние трябва да се обединим в такива големи мачове, каквито са тези в Европа, за да покажем, че обичаме ЦСКА. Концентриран съм върху това да подготвя отбора по най-добрия начин.

Не летим в облаците, здраво сме стъпили на земята. Предвидили сме всичко, което може да се случи. Има качества, трябва да имаме вяра, за да направим това, в което сме най-добри. Има много неща, с които "Карабах" може да ни притесни. Имат качествени футболисти, опитен треньор, стил на игра. Познавам добре това, което правят. Но и ние имаме качествени и добри футболисти. Ако заложим на нашите силни страни, ще имаме успех", заяви Янев.

"Карабах" е много сериозен противник, който обича да играе с топката. Ние ще се опитаме да им се противопоставим. Трябва да повторим играта от първия мач, но трябва да добавим и нещо повече. Това е да вкараме гол, с който да продължим напред", каза още той.