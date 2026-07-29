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https://www.24chasa.bg/sport/article/23302745 www.24chasa.bg

Таланти от САЩ с български корени проведоха лагер в базата на БФС

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Българският футболен съюз бе домакин на среща между юношеските национални селекционери на България и група талантливи футболисти от Съединените американски щати с български корени. Инициативата е част от съвместната програма на БФС и Soccerproxy USA, насочена към откриването, проследяването и развитието на перспективни състезатели с български произход, които се развиват извън пределите на страната.

В периода 23-29 юли младите футболисти, състезаващи се във водещи академии в САЩ, бяха на посещение в България. Част от тях вече взеха участие в организирания от Българския футболен съюз селекционен камп в САЩ през януари тази година, а настоящото посещение е естествено продължение на започнатия процес по наблюдение и развитие на техния потенциал.

По време на престоя си в България младите таланти изиграха поредица от контролни срещи срещу юношеските формации на няколко български клуба. Двубоите дадоха възможност на националните селекционери да се запознаят отблизо с качествата на футболистите и да проследят тяхното развитие в конкурентна игрова среда.

Партньорството между Българския футболен съюз и Soccerproxy USA продължава да разширява обхвата на националната селекционна дейност, като създава реални възможности за откриване и привличане на талантливи български таланти, развиващи се извън страната.

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