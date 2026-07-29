Неймар официално се сбогува с националния отбор на Бразилия

Неймар официално потвърди оттеглянето си от националния отбор на Бразилия. 34-годишният футболист обяви окончателното си решение след победата на "Сантос" с 4:2 над венецуелския "Универсидад Сентрал" в турнира "Копа Судамерикана".

Пред репортерите нападателят сподели, че е дал всичко от себе си за родината, но е дошло време да затвори тази страница от живота си.

"Времето ми с националния отбор свърши. Направих история, бях много щастлив, дадох всичко, което имах, дадох живота си. Винаги съм се борил и съм давал всичко, което имах, за жълтата фланелка. Но не искам да правя това повече", откровено заяви Неймар, с което сложи край на своята забележителна 16-годишна международна кариера.

Неймар напуска международната сцена като най-великия реализатор в историята на бразилския футбол. Той е изиграл общо 130 мача за "Селесао", което го нарежда на второ място във вечната класация на страната по този показател, веднага след рекордьора Кафу. Неймар обаче има рекордните 80 гола с екипа на Бразилия и впечатляващите 58 асистенции.