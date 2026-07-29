В "Лудогорец" са уверени, че ще продължат в Европа

Старши треньорът на "Лудогорец" Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия мач от втория кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите - 0:2 от "Апоел" (Тел Авив) в Унгария, и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре, четвъртък, от 21 часа в Разград.

"Първото е да минимализираме грешките, да защитаваме нашата врата и да вкарваме голове. Направихме си анализа и се надявам, че всички са разбрали какво трябва да направим, за да минем в следващата фаза", започна германският наставник на 14-кратните шампиони на България на пресконференция по повод утрешната среща.

Попитан дали е наясно, че от 11 години Лудогорец не е пропускал участие в групова фаза на европйски турнири и дали има опасения, че точно при него може да се случи, Райс отговори: "Първата среща с "Апоел" все пак беше моят втори мач. Не е лесно да се смени треньора пет дни преди първия двубой, но ако не вярваме, че ще продължим, по-добре е да не излизаме във втория мач. Мачът ще се играе 90 минути. Вярваме, че ще изиграем добър мач и ще бъде успешен мач. Дали сме нови изисквмания относно тактика и се надявам, че утре ще покажем, че можем да го направим".

За момента всички в групата му са здрави, но от последната тренировка и на нея ще се види какъв състав ще бъде избран, както и кои хора ще седнат на пейката. Радостното било, че виждал всички да имат желание да играят.