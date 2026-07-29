"Челси" започна да се пълни с опитни играчи

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Нападателят Дани Уелбек се е споразумял да премине от "Брайтън" в Челси и предстои да премине медицински прегледи на „Стамфорд Бридж".

След това 35-годишният футболист ще отлети за Хонконг, за да се присъедини към новите си съотборници във втората част от предсезонното им турне, след като се съгласи на двугодишен договор.

Новият мениджър на "сините" Шаби Алонсо държи да привчеле още един "пенсионер" в състава си -36-годишният Джордан Хендерсън от "Брентфорд".

Бившият нападател на "Арсенал" и "Манчестър Юнайтед" Уелбек отбеляза 13 гола в 37 мача от Висшата лига презминалия сезон - най-добрият му резултат в кариерата.

Сделката увеличава вероятността от изходящи трансфери от лондонския клуб, като вече цари несигурност относно бъдещето на Лиам Делап и Николас Джаксън.