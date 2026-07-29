Сърби от Панчево не пускат българско крило в Белгия за 1,2 млн. евро

Сензацията в сръбското първенство "Железничар" (Панчево) е отказал 1,2 милиона евро за българското крило Силвестър Джаспър, пише mozzartsport.com. Това е само едната от двете оферти, които са пристигнали в малкия клуб от покрайнините на Белград за футболиста, който е от смесен българо-нигерийски произход.

Тази за 1,2 милиона евро е от гранда на белгийския футбол "Стандард% (Лиеж), а другата е за 1 милион евро и е от друг белгийски тим "Зулте-Варегем". И двете обаче са отказани от управата на "железничарите".

През изминалия сезон роденият в Лондон бивш младежки национал на България направи разлика в полза на отбора на Радомир Кокович със седем гола, шест асистенции.

Преди заминаването на "Железничар" за Брага за реванша от втория кръг на Лигата на конференциите, Джаспър не се качи на самолета и както обяви самият Кокович: "Остава в очакване на трансфера", но изглежда, че работата няма да бъде свършена толкова бързо. И не толкова евтино, колкото белгийците искат.

Сайтът пише още, че по-рано е имало слухове, че Силвестър Джаспър, с майка родом от Дупница, може да отиде във "Войводина" веднага щом "Железничар" приключи състезанието в Европа, за сумата от 1 800 000 евро, но това утихна. Точно както и интересът на "Партизан", който междувременно привлече крило. Много по-рано интерес имаше от немския "Фрайбург", турския "Ризе", клубове от Русия, но никой не беше готов да плати толкова, колкото искат от Панчево.