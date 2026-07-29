ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 30 юли движението в част от „Тракия“ в област П...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23303924 www.24chasa.bg

"Реал" започна преговори с "Манчестър Сити" за Родри

716
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Христо Стоичков - носител на "Златната топка" за 1994 година. Родри - носител на "Златната топка" за 2024 година.

"Реал" е стартирал официални разговори с "Манчестър Сити" за трансфера на испанския национал Родри, съобщи трансферният гуру Фабрицио Романо. Ръководството на испанския гранд е предприело конкретни действия веднага след като президентът Флорентино Перес е дал зелена светлина за привличането на дефанзивния полузащитник.

Мадридският клуб е готов да предложи сума между 50 и 60 милиона евро за 30-годишния капитан на световния шампион Испания. Очакванията на "Сантяго Бернабеу" обаче са свързани с трудни преговори.

Ръководството на "Манчестър Сити" най-вероятно ще постави значително по-висока цена на своя ключов играч, въпреки факта, че настоящият договор на Родри с "гражданите" изтича в края на следващия сезон.

Христо Стоичков - носител на "Златната топка" за 1994 година. Родри - носител на "Златната топка" за 2024 година.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание