"Реал" започна преговори с "Манчестър Сити" за Родри

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"Реал" е стартирал официални разговори с "Манчестър Сити" за трансфера на испанския национал Родри, съобщи трансферният гуру Фабрицио Романо. Ръководството на испанския гранд е предприело конкретни действия веднага след като президентът Флорентино Перес е дал зелена светлина за привличането на дефанзивния полузащитник.

Мадридският клуб е готов да предложи сума между 50 и 60 милиона евро за 30-годишния капитан на световния шампион Испания. Очакванията на "Сантяго Бернабеу" обаче са свързани с трудни преговори.

Ръководството на "Манчестър Сити" най-вероятно ще постави значително по-висока цена на своя ключов играч, въпреки факта, че настоящият договор на Родри с "гражданите" изтича в края на следващия сезон.