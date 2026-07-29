ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана “Инфантино/Тръмп” за продажба на световните

Грандиозен план за продажба на световните първенства взриви футболния свят. Президентът на ФИФА Джани Инфантино вече е изпратил писма до всички 211 членове на световната централа в което им дава срок от 53 дни да приемат или отхвърлят плана за създаването на фирмата FIFA Forward Enterprices, която се оценява на около 20 милиарда долара. И ще получи всички търговски и оперативни права върху първенствата на планетата.

Със сигурност идеята е дошла при многото срещи на Инфантино с американския президент Доналд Тръмп, защото инвестиционният фонд на брата на зетя на Тръмп Джаред Къшнър вече търси потенциални инвеститори. Те ще получат миноритарен дял от 4,9 милиарда долара.

В писмото Инфантино директно обявява, че приходите на всяка федерация от 8 милиона годишно ще скочат на 20 милиона, което означава, че е почти сигурно, че идеята ще мине. Защото първата сума може да е нищо за големите федерации, но за малките втората ще е животоспасителна.

Джани Инфантино и Доналд Тръмп вероятно са измислили новата формула за продажба на световните първенства на частни инвеститори. СНИМКИ: РОЙТЕРС Реално към момента единствената съпротива на идеята идва от УЕФА. Това е малко странно, след като самата евроцентрала от 2017 г. премести правата за турнирите си в UEFA Club Competitions SA (днес UC3). Планът на ФИФА обаче е по-смел - директна продажба на външни инвеститори и структура под неин контрол.

Явно парите са доста сериозен стимул, защото вече се появи и пробив в европейската съпротива. Шефът на чешката федерация Давид Трунда се обяви в подкрепа на Инфантино.

“Разбира се, трябва ни повече информация, но личното ми мнение е, че от намеренията на ФИФА ще има само положителен ефект върху футбола”, коментира той.

Въпреки това според английски източници в близките дни УЕФА свиква общо събрание на всички свои 55 членове, за да се вземе обща позиция по идеята.

Всъщност всичко има още по-далечна перспектива. Инфантино няма право да се кандидатира за президент на ФИФА, след като изтече следващият му мандат през 2031 година. Тогава той смятал да стане комисар на новата структура и така да си осигури доста добри приходи.

При положение че всичко бъде одобрено, всяка федерация ще получи акции за 20 милиона долара. Тя ще има право да ги продаде веднага и да вземе парите или пък да ги запази и да разчита на дивиденти. Частните инвеститори по този начин в един момент могат да получат и контролен пакет от акциите.

Проблемите са два. ФИФА е регистрирана в Швейцария като организация с нестопанска цел. И идеята изглежда като разпределение на блага към членове, които са също организации с нестопанска цел. Това е малко против законите в Швейцария.

По-големият проблем обаче остава правото на ЕС за конфликт на интереси и антимонополното такова. През декември 2023 г. по делото на Суперлигата съдът на ЕС постанови, че ФИФА и УЕФА злоупотребяват с доминиращото си положение, като едновременно са регулатори във футбола и монополни организатори на комерсиални турнири без прозрачни и обективни критерии за допускане на конкуренти. Или с други думи, ако ФИФА даде дори част от комерсиалното управление на турнирите на частен инвеститор и запази цялата регулаторна власт, влиза под съмненията за конфликт на интереси.

Всичко идва от невероятните приходи, които бяха реализирани от световното в САЩ, Канада и Мексико. Някои ги оценяват на 15 милиарда долара и е нормално да се търси още по-голяма сума. Това е със 100% увеличение спрямо тези от предходния шампионат на планетата в Катар.

Всичко трябва да се реши окончателно до конгреса на ФИФА през март в Мароко, защото за всичко ще трябва да се прекрои и уставът на световната федерация. Очаква се на него за последен мандат да бъде избран Инфантино, като отсега е ясно, че трудно ще се намери някой да се изправи срещу него.

