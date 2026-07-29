УЕФА: ФИФА не може да използва футбола, за да прави пари за себе си и приятелите си

Време е да дадем приоритет на федерациите, клубовете, лигите, играчите и феновете, категорични са от европейската централа

В своя остра позиция УЕФА заявява, че ФИФА не може да продължава да използва техния спорт, "за да прави пари себе си и своите приятели".

Ето какво гласи тя:

Днес научихме за крайния срок, който ФИФА е поставила на федерациите да подкрепят предложенията ѝ, в противен случай офертата за еднократно изплащане ще бъде оттеглена. Това казва всичко, което трябва да знаете за този план.

Но след като проведохме разговори с много заинтересовани страни от целия футболен свят, УЕФА знае, че има значителна и нарастваща съпротива срещу схемата на ФИФА. ФИФА не може да продължава да използва нашия спорт, за да обогатява себе си и своите приятели. Ние можем да развиваме футбола по правилния начин. Време е да дадем приоритет на федерациите, клубовете, лигите, играчите и феновете.

По-рано днес стана ясно, че УЕФА ще проведе спешно събрание с 55-те членуващи в нея федерации, за да бъде обсъдено предложението на ФИФА за продажба на дял от собствеността си на външни инвеститори.

Във вторник ФИФА съобщи, че планира да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, което да управлява световното първенство и останалите турнири под нейната егида, като възнамерява да предложи на външни инвеститори дялове до 20% от него. Това провокира недоволство от страна на УЕФА, според която ръководният орган на световния футбол предлага "душата" на спорта за продан.